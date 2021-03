Nowy model Ducati przyłapany na testach. To zapewne Multistrada V4 Pikes Peak

Dzięki amerykańskim dokumentom homologacyjnym wiemy już, że do oferty włoskiej marki dołączy niedługo Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Nie jest to zupełna nowość, gdyż już poprzednia generacja (na zdięciu powyżej) miała wersję o nazwie odwołującej się do słynnego wyścigu górskiego. Model ten wyróżniał się m.in. zawieszeniem Ohlins i pojedynczym tylnym wahaczem. Teraz przyłapano podobnie wyglądającą wersję nowej generacji Multistrady.