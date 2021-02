Nowe Suzuki Hayabusa przed premierą. Co o nim wiemy?

To właśnie stworzenie silnika, który spełni najnowsze wymagania, jest kluczowe. Tym bardziej, że to właśnie ostrzejsze normy już wcześniej spowodowały wycofanie Suzuki Hayabusy ze sprzedaży w Europie. Zatem oczywistym jest, że nowa generacja spełni Euro 5. W jaki sposób? Oczywiście po kilkunastu latach od debiutu poprzedniej jednostki napędowej, różnic będzie wiele. Spodziewane jest, że podobnie jak w przypadku wielu innych nowości z ostatnich miesięcy, tak też w staniu się bardziej ekologicznym pomoże zwiększenie pojemności silnika, gdyż to pozwala na inne ustawienie zapłonu i modyfikację mieszanki podawanej do cylindrów. W efekcie - zamiast dotychczasowych 1340 cm3 (w pierwszej generacji było to 1299 cm3) - możliwe, że jednostka spalinowa będzie miała aż 1440 cm3 pojemności. To też oznaczałoby, że druga, mniej chwytliwa nazwa, zmieniłaby się z GSX1300R na GSX1400R.