Suzuki zapowiada nowy model Hayabusa. Znamy datę premiery

Suzuki Hayabusa wraca! No dobrze, to było wiadome już od jakiegoś czasu, ale teraz poznaliśmy datę premiery trzeciej generacji tego kultowego motocykla. Zdradziło ją jednoznaczne wideo.

Suzuki Hayabusa to motocykl, którego nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Znają go nie tylko motocykliści, ale też każdy interesujący się motoryzacją. Gdy powstała pierwsza generacja, to w zdecydowany sposób została najszybszym drogowym motocyklem na świecie. Niestety już norma emisji spalin Euro 4 spowodowała, że ten już dość wiekowy model (druga generacja powstaje od 2007 r.) został wycofany z Europy. Od tego czasu czekamy na wielki powrót Hayabusy i wszystko wskazuje, że okres niepewności się kończy.

Suzuki opublikowało wideo zapowiadające premierę nowego modelu. Choć niemal nie widać na nim motocykla, to już sam prędkościomierz, którego wskazówka zatrzymała się na ok. 300 km/h, zdradza, że chodzi o nową Hayabusę. Wskazuje na to również "nadmuchany" kształt motocykla i charakterystyczne centralne światło z mniejszymi po bokach.

The all-new model will be unveiled. \| Suzuki

Najważniejsza informacja pojawia się na końcu filmu – to data 5 lutego, kiedy zadebiutować ma nowe Suzuki Hayabusa. Oznacza to, że oczekiwanie na trzecią odsłonę tego modelu dobiega końca i najbardziej ucieszy to europejskich klientów.

Oczywiście pojawia się wiele pytań o szczegóły dotyczące nowej "Busy". Na pewno jej silnik będzie spełniał normę Euro 5, ale nie wiadomo, czy nadal będzie miał pojemność 1340 cm3 i moc 200 KM. Tytuł zapowiedzi wideo mówi o "zupełnie nowym modelu", co sugeruje spore zmiany w całej konstrukcji i samym silniku, ale nie od dziś wiemy, że zwrot ten bywa nadużywany.

Wiele wskazuje, że podobnie jak do tej pory Suzuki Hayabusa będzie miała prędkość maksymalną ograniczoną do 186 mil na godzinę, czyli 299 km/h. Na szczegóły musimy jeszcze poczekać, ale na szczęście tylko do 5 lutego 2021 r.

YouTube.com Suzuki Hayabusa Źródło: YouTube.com , Fot: Suzuki