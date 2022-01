Nowe kary są ogromne – nawet 30 000 tys. zł. Jazda bez uprawnień to nadal plaga

Jak widać, już minimalna kara jest spora, ale na tym nie koniec. Tak jak standardowo maksymalna grzywna to 5000 zł, tak jazda pojazdem mechanicznym bez uprawnień jest jednym z tych przewinień, za które można dostać karę nawet 30 000 zł. Co więcej, dodatkowo sąd musi w tej sytuacji orzec zakaz prowadzenia pojazdów. To oznacza, że oprócz zapłacenia grzywny będzie trzeba w ogóle na pewien czas pożegnać się z motocyklami i samochodami.