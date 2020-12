Nowe Hondy CRF300L i CRF300 Rally to duża zmiana w porównaniu do poprzedników

Nowa generacja motocykla typu dual sport od Hondy to spore zmiany. Nowy jest silnik, ale też zawieszenie i cała konstrukcja. Oznacza to większą moc, mniejszą masę i lepsze możliwości offroadowe modeli CRF300L i CRF300 Rally.

Honda CRF250L ma już swoje lata, bo pojawiła się na rynku w 2012 r. Przyszedł więc czas na sporą zmianę. Nowa generacja nazywa się CRF300L, a wiąże się to ze zwiększeniem pojemności silnika. Jest to jednocylindrowa jednostka napędowa, która dzięki wydłużeniu skoku cylindra ma pojemność 286 cm3. Silnik ten oczywiście spełnia normę Euro 5, ale motocyklistów na pewno bardziej interesuje fakt o 10 proc. większej maksymalnej mocy i o 18 proc. większego maksymalnego momentu obrotowego. Ta pierwsza wartość wynosi 27,3 KM przy 8500 obr./min, natomiast druga 26,6 Nm przy 6500 obr./min.

Zmodyfikowano nie tylko takie aspekty, jak fazy rozrządu, ale też dolot i wydech. Do tego skrócono biegi od 1. do 5., aby poprawić osiągi. Natomiast 6. został wydłużony. Zadbano też o to, aby sprzęgło obsługiwało się lżej.

Materiały prasowe Honda CRF300 Rally (Materiały prasowe, Fot: Honda)

Mimo większego silnika masa Hondy CRF300L została zmniejszona o 4 kg do 142 kg (lub 153 kg w przypadku Hondy CRF300 Rally). Dokonano tego głównie dzięki nowej ramie kołyskowej z aluminiowym wahaczem i dolną półką. Sztywność konstrukcji ma być kompromisem pomiędzy pewnością prowadzenia a tym, aby motocyklista otrzymywał odpowiednio dużo informacji o tym, co dzieje się z maszyną. Do tego zwiększono prześwit oraz skok zawieszenia. W przypadku Hondy CRF300L z przodu wzrósł on o 10 mm, a z tyłu o 20 mm, natomiast w modelu CRF300 Rally o 10 mm z przodu.

Przy kierownicach obu modeli znalazł się kolorowy wyświetlacz, natomiast za nimi nowe zbiorniki paliwa. W Hondzie CRF300L nie zmienił on pojemności (wynosi ona 7,8 l), ale jest on smuklejszy. Natomiast w przeznaczonym do dalszych podróży, wyposażonym między innymi w szybkę modelu CRF300 Rally bak został powiększony o 2,7 l do 12,8 l. Zmieniono też wysokość siedzeń – w CRF300L znajduje się ono 5 mm wyżej niż poprzednio (na 880 mm), natomiast w CRF300 Rally siedzi się o 10 mm niżej (885 mm) niż w przypadku poprzedniej generacji.

Materiały prasowe Honda CRF300L (Materiały prasowe, Fot: Honda)