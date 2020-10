Straż Graniczna dostanie 49 nowych motocykli za ponad 1,5 mln zł

Honda CFR250 Rally to motocykl typu dual purpose, czyli jednoślad stworzony do jazdy w terenie, ale też dopuszczony do przemieszczania się po publicznych drogach. To właśnie takie maszyny są potrzebne do patrolowania granic w miejscach, gdzie jest utrudniony dojazd. Do Straży Granicznej trafi 49 takich motocykli za łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. Będą one służyły na zewnętrznych granicach Unii Eurpejskiej. Do Nadbużańskiego oddziału SG przekazanych będzie 20 motocykli, do Bieszczadzkiego 13, do Podlaskiego 10, a do Warmińsko-Mazurskiego 6.