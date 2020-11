Nowe Hondy CRF250L i Rally pokazane przed premierą. Japończycy nie poczekali

Przeznaczone do jazdy w terenie motocykle nie zmienią się znacząco wizualnie. Zarówno w przypadku Hondy CRF250L, jak i CRF250 Rally różnice w wyglądzie są kosmetyczne . Nieco przeprojektowano osłony nadwozia, a w przypadku modelu Rally nieco zwiększono wysokość szybki. Jedna trzeba się lepiej przyjrzeć, aby zauważyć te wszystkie zmiany.

Ważniejsze mają być nowości techniczne. Mają one zwiększyść wielozadaniowość tych dwóch motocykli, a więc poprawić ich właściwości zarówno terenowe, jak i podczas jazdy na asfalcie. Ma to być przede wszystkim lżejsza, ale zarazem bardziej sztywna rama. Do tego off-roadowe "250-ki" Hondy otrzymają poprawione zawieszenie.