Nowa Yamaha XSR125 Legacy to trochę scrambler, choć się tym nie chwali

Za napęd modelu XSR125 odpowiada jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3 spełniający normę Euro 5. Jego maksymalna moc to 15 KM i jest to ta sama jednostka co w modelach MT-125 ora R-125. Jego pojemność i moc oznaczają, że Yamaha XSR125 to motocykl dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A1 lub osób, które mają kategorię B od przynajmniej trzech lat.