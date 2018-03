Nowa służba, nowe samochody. SOP kupi limuzyny

1 lutego 2018 r. Służba Ochrony Państwa zastąpiła BOR. Wiadomo już, że jeszcze w tym roku SOP zakupi nowe limuzyny do przewożenia najważniejszych osób w państwie.

Nowe auta mają kosztować 2,1 mln zł, a przetarg na nie zostanie rozpisany do końca czerwca – informuje rmf24.pl. Wiadomo, że w grę wchodzą pojazdy segmentu F. Oznacza to, że do rywalizacji będą mogły stanąć modele takie jak Audi A8, BMW serii 7, Mercedes Klasy S, Lexus LS czy Jaguar XJ.