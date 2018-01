Wypadek prezydenta Dudy. Ujawniono opinię biegłych

Do incydentu doszło na autostradzie A4 w 2016 roku. Prezydenckie BMW wypadło z drogi przez uszkodzoną oponę. Prokuratura umorzyła śledztwo. Jednak w raporcie biegli wskazali nieprawidłowości. "Uszkodzona była nie jedna, a aż trzy opony".

"W wyniku śledztwa ustalono, iż do zdarzenia doszło wskutek przedziurawienia opony tylnego, prawego koła w pojeździe służbowym BOR, co doprowadziło do utraty przez pojazd stateczności kierunkowej – i jako takie miało ono charakter losowy. W wyniku przedziurawienia nastąpił gwałtowny spadek ciśnienia w oponie (co zostało zarejestrowane przez czujnik ciśnienia, a informacja o tym została przesłana do komputera pokładowego, który wygenerował komunikat wyświetlony na desce rozdzielczej pojazdu), a następnie doszło do jej rozpadu poprzez oddzielenie od barków czoła opony (bieżnika wraz z warstwami nośnymi – opasaniem i osnową). Przyczyną gwałtowanego przebiegu rozpadu opony był fakt, iż do jej perforacji doszło przy znacznej prędkości (co generowało duże siły działające na czoło bieżnika). Wpływ na szybkość procesu rozpad opony miał również wiek i stopień zużycia opony.