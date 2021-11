Nowa Honda CB1100 będzie miała silnik z modelu Africa Twin

Przede wszystkim ma to być kolejna maszyna z silnikiem znanym z modelu Africa Twin. Oznaczałoby to sporą zmianę, gdyż jest to jednostka o dwóch cylindrach ustawionych w rzędzie. Ma ona pojemność 1084 cm3, a moc zależną od tego, w jakim motocyklu jest montowana – od 87 do 102 KM. Aktualnie ten silnik trafia nie tylko do modelu CRF1100L Africa Twin, ale też nowego turystyka NT1100 i cruisera CMX1100 Rebel.