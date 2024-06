Niemcy pokazali BMW R20 concept. Ma ogromny silnik

Jest to kolejny etap rozwoju silnika nazwanego przez Niemców Big Boxer, do tej pory znanego z cruisera/turystyka R 18. Tutaj jednak jest on jeszcze większy i ma pojemność okrągłych 2 l. Oczywiście przeniesienie napędu też zostało zaczerpnięte z R 18. A to wszystko w moich oczach sugeruje, że raczej widzimy tu premierę powiększonego silnika niż zapowiedź nowego modelu.