Ducati może otwierać szampana. Włosi pobili swój rekord sprzedaży

Największe wzrosty sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 r. Ducati odnotowało w Australii (+82 proc.), we Włoszech (+55 proc.), w Japonii (+53 proc.) i w Ameryce Północnej (+51 proc.). Najpopularniejsze modele to kolejno Multistrada V4 (pierwszy motocykl z radarami z przodu i z tyłu), Scrambler 800 (najpopularniejsze wersje to Nightshift i Icon Dark) oraz Streetfighter V4. Od momentu trafienia do sprzedaży w kwietniu 2021 r. dużym zainteresowaniem cieszy się też nowe Ducati Monster.