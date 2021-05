MV Agusta stworzy elektryczny motocykl. Ale jeszcze nie teraz

Jak chwali się szef włoskiej firmy – wśród jej pracowników aż 25 proc. stanowią inżynierowie, co jest największym odsetkiem w branży. To ma zapewnić innowacyjność i to, że jak już za 5-7 lat MV Agusta zajmie się na poważnie tematem motocykli elektrycznych, to stworzy taki model szybko i sprawnie.