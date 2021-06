MV Agusta F4 ma wrócić. I to już za chwilę

MV Agusta F4 to konkurent topowych sportowych maszyn europejskich i japońskich producentów. Druga generacja była produkowana od 2010 r. i była napędzana silnikiem o pojemności 998 cm3 i mocy od 197 do 215 KM w zależności od wersji i konfiguracji. Jednak model ten nagle zniknął z oferty po 2018 r. Litrowy silnik można teraz znaleźć w limitowanym hypernakedzie Rush 1000, ale to nie to samo, co typowo sportowa maszyna.