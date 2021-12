Motocykliści i quadowcy szykują się do Dakaru. Wystartują też Polacy

44. Rajd Dakar będzie też trzecim rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej. Jego trasa to ponad 8 tys. km, z czego przeszło 4 tys. km stanowią odcinki specjalne. Od 1 do 14 stycznia zawodnicy będą zmagać się na 12 OS-ach. W porównaniu do zeszłego roku ma być mniej odcinków kamienistych, które doprowadzały do uszkodzeń opon, a więcej wydmowych.