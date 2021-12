Marzenie początkujących. Honda pokazała motocykl, który się nie przewróci

Pomysł Hondy jest prawdziwie rewolucyjny. To zupełnie co innego niż Yamaha Niken czy skutery z dwoma kołami z przodu, które każdorazowo przy zatrzymaniu wymagają blokowania zawieszenia. Tutaj system stale stabilizuje motocykl i balansuje nim tak, aby się nie przewrócił. Chyba jedyną smutną wiadomością dla początkujących motocyklistów jest to, że należy się spodziewać wysokiej ceny systemu Riding Assist, a co za tym idzie, będzie się on pojawiał w droższych modelach z wyższej półki.