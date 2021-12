Wiadomość, na którą wszyscy czekali. Nowa Honda Hornet zapowiedziana

Chyba każdy motocyklista w Polsce albo sam jeździł na hornecie, albo zna kogoś, kto go miał. Jest to niezwykle popularny model, który był pierwszym lub drugim motocyklem w karierze niejednego kierowcy. Jednośladem bardzo chętnie sprowadzanym z zagranicy. Nic dziwnego. Naked, czterocylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 599 cm3 i moc ok. 100 KM – to przepis na pewien sukces.