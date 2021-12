Limitowane wersje homologacyjne. KTM i Husqvarna pokazały wyjątkowe enduro

Na 2022 r. KTM przygotował ulepszone wersje swoich enduro w odmianach Factory. Jest to sposób, aby w salonie kupić motocykle w konfiguracjach wyścigowych. Choć nie można powiedzieć, że zakup będzie bezproblemowy. Zarówno w przypadku modelu KTM 450 SX-F Factory, jak i KTM 250 SX-F Factory ich produkcja będzie ograniczona do 400 egzemplarzy. Przez co nie tylko będzie będą bardzo skutecznymi maszynami offroadowymi, ale też bardzo rzadkimi.