Motocykle Voge'a na torze. Czyli życie poza środowiskiem naturalnym

Utwierdziłem się jednak w moim przekonaniu, że przy moim wzroście 183 cm Voge 300AC jest nieco mały, ale tu na ratunek przyszedł 500AC. Większy brat wygląda moim zdaniem jeszcze lepiej, a moc 48 KM jest blisko dwa razy większa. To czuć. Faktycznie jest to większy motocykl, ale (co ważniejsze) jest też dużo wygodniejszy dla wyższych motocyklistów. Jeśli do tego dodamy lepsze zawieszenie, zapewniające więcej pewności i stabilności w zakrętach, to otrzymujemy naprawdę kompletny i modny motocykl wyceniony na 30 590 zł.