Voge 300 Rally to tania zabawka dla lubiących off-road

Voge 300 Rally tylko na pierwszy rzut oka jest podobny do modelu 300DS. Ten drugi to turystyk klasy adventure, który po wyposażeniu w kufry pozwala na w wybranie się w dłuższą podróż. Model Rally ma zupełnie inną konstrukcję i charakter. Nie jest to bardziej terenowa wersja DS-a, tylko motocykl, który nawet swoim kształtem przywodzi na myśl maszyny enduro. Został stworzony do zabawy poza asfaltem.