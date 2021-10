Motocykle elektryczne, hybrydowe i na wodór – Kawasaki ujawnia plany

O tym, jak ambitne są plany Kawasaki (a do tego jak nieodległe), świadczą zapowiadane liczby. Do 2025 r. japońska marka chce pokazać aż 16 nowych jednośladów. Tak, zapewne w tej liczbie są różne wersje tych samych modeli, ale nadal brzmi to imponująco. Co więcej, aż 10 z nich ma być elektrycznych lub hybrydowych.