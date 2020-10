Motocykl dla niskiej osoby. Jaki wybrać, aby było wygodnie i bezpiecznie

W samochodach kierowca może ustawić fotel i kierownicę, więc w większości przypadków dopasuje pozycję do siebie. Na motocyklach sytuacja wygląda inaczej. Tylko część modeli daje pole manewru, ale w wielu sytuacjach na jednośladzie wygodnie i pewnie usiądzie dopiero osoba, która ma ponad 170 cm3 wzrostu. Jakie zatem są możliwości dla niższych motocyklistów i motocyklistek?

Motocykle czy skutery są wyższe niż wydaje się wielu osobom, które nie jeżdżą na jednośladach. Siedząc na nich często na samochody patrzy się z góry. Czym jest to spowodowane? Po prostu konstrukcją motocykla – wielkością kół, skokiem zawieszenia, miejscem potrzebnym na silnik. Do tego dochodzi kwestia prześwitu. Np. motocykle segmentu adventure są stworzone do jazdy nie tylko po równym asfacie, ale nawet po bezdrożach. Zatem to wszystko wpływa na wysokość, na której znajduje się siedzisko w motocyklu.

Dlaczego motocykl dostosowany do wzrostu ma znaczenie

Aby wygodnie i bez ryzyka wywrotki manewrować motocyklem np. podczas parkowania, musi być spełniona prosta zasada – motocyklista siedząc na maszynie musi być w stanie postawić stopy płasko na podłożu. Jeśli tak się dzieje sprawa staje prosta. Wtedy nawet manewrowanie dużym i ciężki jednośladem (jak np. cruisery czy motocykle turystyczne) nie powinno być problemem. Takie pewne podparcie z obu stron zapewnia stabilność.

Niestety jeśli go zabraknie, to pojawia się problem. Wystarczy jakieś zachwianie podczas przestawiania motocykla i już może dojść do wywrotki, która będzie oznaczać porysowany lakier i połamane elementy. Sytuacja nie jest jeszcze najgorsza, gdy ma się do czynienia z małym jednośladem (np. "125-tką"). Jednak niski wzrost nierzadko idzie w parze z mniejszą wagą motocyklisty lub motocyklistki oraz mniejszą siłą. W takiej sytuacji bez stabilnej pozycji trudno utrzymać ważącą ponad 300 kg maszynę. A przydaje się to nie tylko na parkingu, ale też podczas jazdy w korku między samochodami, gdy w każdej chwili trzeba być gotowym do zatrzymania się i podparcia motocykla.

Jaki motocykl wybrać przy niskim wzroście?

Producenci motocykli niemal zawsze wśród danych technicznych podają wysokość siedziska i niższe osoby powinny zwrócić na nią szczególną uwagę, choć oczywiście nic nie zastąpi "przymiarki". Po prostu przed zakupem należy sprawdzić, czy maszyna nie jest za wysoka. Wiele zależy od rodzaju motocykla. I tak te typu adventure prawie zawsze będą wysokie i w ich przypadku najpewniej będą się czuli motocykliści o większym wzroście. Jednak nawet modele sportowe często nie należą do szczególnie niskich. Np. Kawasaki Ninja ZX-10RR ma siedzisko na wysokości 835 mm. Dopiero wartości poniżej 800 mm można nazwać mniejszymi.

Jakie są zatem możliwości dla niższych motocyklistów i motocyklistek? Często są to słabsze maszyny – w końcu silniki 125 cm3 czy 400 cm3 są mniejsze. Jest też rodzaj motocykli, których konstrukcja pozwala na umieszczę siedziska nisko. Są to cruisery. Oczywiście pojawia się tu kwestia wagi. Bo często są to maszyny pokaźnych rozmiarów. Jeśli jednak nie jest to problemem, to na takich motocyklach nikt nie będzie miał problemu z pewnym postawieniem stóp na nawierzchni. Przykładem może tu być Harley-Davidson Softail Slim, którego siedzisko znajduje się na wysokości zaledwie 660 mm. Jednak również w innych motocyklach tej linii modelowe jest to niewiele więcej.

Modyfikacje dla niższych motocyklistów

Szczególnie w przypadku zakupu nowego motocykla jest parę opcji, które spowodują obniżenie siedziska. Przede wszystkim są na rynku modele, które mają siedzenia o regulowanej wysokości. Jednak nawet w innych przypadkach jest też inna opcja. Wielu producentów oferuje alternatywne kanapy do swoich motocykli. Czasem niewielkim kosztem komfortu można wybrać niższą. Co ciekawe bywają też opcje odwrotne – wyższe czy miększe siedziska.

Drugą opcją jest obniżenie zawieszenia. W tej kwestii zdarza się, że producenci sami oferują taką możliwość w niektórych modelach. Oczywiście alternatywą jest taka operacja wykonana w warsztacie. Jednak trzeba pamiętać, że nie pozostaje ona bez wpływu na komfort, przyczepność czy właściwości jezdne. W końcu motocykl został zaprojektowany w konkretny sposób i tak poważna modyfikacja nie zostaje bez znaczenia, a więc powinna być ostatecznością.