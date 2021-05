Motocykl 125 cm3 za granicą. Przepisy w innych krajach

W Niemczech ukłon w stronę kierowców samochodów jest już niewielki, ale mimo to wielu z nich decyduje się na dodatkowe szkolenie. Wymagane jest 5 lat doświadczenia za kierownicą auta, wiek 25 lat i odbycie szkolenia, które trwa 13,5 godziny (co w praktyce oznacza 9 półtoragodzinnych zajęć). Ułatwieniem jest to, że na koniec nie trzeba zdawać egzaminu.