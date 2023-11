Moto Guzzi jedzie w podróż. Debiut Stelvio to nie wszystko

Stylistycznie Moto Guzzi Stelvio przedstawia ten sam kierunek co V100 Mandello. Choć oba modele można bez problemu odróżnić od siebie, to równie łatwo stwierdzić, że to bliska rodzina. I to nie tylko stylistycznie, bo nawet wizualnie można zauważyć bliskie pokrewieństwo obu konstrukcji. Stelvio co prawda nie ma aktywnej aerodynamiki, ale wygląda świetnie i po raz kolejny udowadnia, że Moto Guzzi robi nie tylko nieco dziwne i wyróżniające się motocykle, ale też jedne z najładniejszych. Stelvio oferowane będzie na start w dwóch wersjach kolorystycznych - szaro-pomarańczowej z czarnymi detalami oraz czarno-szarej z jasnozielonymi szczegółami.