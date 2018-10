Ministerstwo "nie wyklucza" nowych tablic. Czekają na nie kierowcy i przedsiębiorcy

Import samochodu na kołach z tablicami rejestracyjnymi załatwionymi w polskim urzędzie jeszcze przed wyjazdem za granicę. To pomysł jednego z posłów, a ministerstwo nie mówi "nie".

Ułatwianie importu

Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy, kto chce importować auto, mógłby załatwić tablice i dokumenty w polskim urzędzie, a potem wykorzystać je za granicą . Poseł proponuje, by tablice miały sześciodniową ważność . Jak argumentuje, tyle czasu zwykle wystarcza do tego, by załatwić wszystkie sprawy związane z przywozem samochodu. Oczywiście takie rozwiązanie musiałoby również zakładać, że petent odbiera w urzędzie tymczasowe dokumenty in blanco i sam po kupnie auta wpisuje w nie wszystkie parametry - markę, model czy numer VIN . W końcu osoba jadąca za granicę po samochód nie może być pewna, że kupi właśnie ten egzemplarz, który wybrała w ogłoszeniu internetowym.

Pieniądze zostawić w Polsce

Rejestracje tymczasowe byłyby ułatwieniem dla tych, którzy zamierzają sprowadzić pojazd z zagranicy. Pomysł Liroya-Marca to również sposób na to, by mniej pieniędzy opuszczało kraj. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. do Polski importowano 701,6 tys. samochodów. Jeśli ta dynamika się utrzyma, na koniec roku będzie to już ok. 930 tys. aut. Nawet jeśli tylko co dziesiąty z nich wjeżdża na kołach, to i tak jest to ok. 100 tys. potencjalnych petentów rocznie. Ci, zamiast wydawać pieniądze w urzędzie w Niemczech, Francji, Belgii czy Holandii, zapłacą w Polsce. To zysk dla budżetu. Wygrani byliby jednak też polscy przedsiębiorcy.