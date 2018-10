Bez prawa jazdy i nalepki. Idą kolejne ułatwienia dla kierowców

Resorty cyfryzacji i infrastruktury planują wprowadzenie opracowanego wspólnie pakietu dla kierowców. Jeśli to więcej niż tylko zachęta przed wyborami, zmotoryzowani mają na co czekać, bo zmiany znacznie ułatwią im życie.

Od 1 października kierowcy mogą korzystać z zarejestrowanych w Polsce pojazdów bez wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC. Okazuje się, że to jednak tylko początek. Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Cyfryzacji, przygotowano "pakiet deregulacyjny" dla kierowców. Przewiduje on szereg ułatwień. Najważniejsza to zniesienie kar za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy. Dziś za brak dokumentu grozi mandat w wysokości 50 zł. Jak podczas konferencji tłumaczył minister cyfryzacji, pierwszym krokiem ma być depenalizacja tego wykroczenia, a drugim odstąpienie od obowiązku posiadania dokumentu przy sobie. Kierowca musiałby wtedy wozić w kieszeni jedynie dowód osobisty. W razie kontroli policja za pomocą bazy CEPIK 2.0 otrzymywałaby wszystkie informacje na temat kierowcy i samochodu.