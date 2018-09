Odmiejscowienie prawa jazdy jest możliwe. Na przeszkodzie stoi aż jeden system

Dowód osobisty można wyrobić w każdym urzędzie gminy w Polsce. Prawo jazdy dalej ograniczone jest miejscem zamieszkania. Odmiejscowienie "prawka" zablokowane jest przez jeden system. Jego uruchomienie stoi pod znakiem zapytania od lat.

By uzyskać nowy dowód osobisty wystarczy udać się do najbliższego urzędu gminy i złożyć odpowiedni wniosek. Takie rozwiązanie funkcjonuje od 2010 roku, lecz nie obejmuje praw jazdy. Poseł Marek Wójcik zwraca uwagę, że zmiana ułatwiłaby życie wielu kierowcom. Pod względem prawnym nie stanowi to problemu. Gorzej z infrastrukturą.