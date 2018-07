Jedna rejestracja do wielu pojazdów. Będą profesjonalne "blachy"

11 lipca 2019 r. polskie urzędy zaczną wydawać nowy rodzaj tablic rejestracyjnych. Na białym tle oznakowanie będzie wypisane zieloną czcionką. Na jednych takich "blachach" będzie można jeździć większą liczbą samochodów.

Znowelizowane Prawo o ruchu drogowym przewiduje możliwość starania się o profesjonalną rejestrację samochodu dla firm. Do tej pory brakowało jednak rozporządzenia, które określałoby, jak w takiej sytuacji mają działać urzędy. Teraz się to zmieniło. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

O profesjonalną rejestrację będą mogli starać się przedsiębiorcy, zajmujący się sprzedażą samochodów, które nie zostały zarejestrowane ani w Polsce, ani za granicą, a także jednostki naukowe zajmujące się badaniem samochodów . Szacuje się, że pula ta obejmie w Polsce do 20 tys. podmiotów . Dziś, aby można było pozwolić na jazdę testową potencjalnemu klientowi, konieczne jest rejestrowanie każdego pojazdu z osobna.

Projekt rozporządzenia określa wzory profesjonalnych tablic samochodowych, motocyklowych i motorowerowych. Będą się one różnić rozmiarami, ale łączyć będzie je wygląd. Na białym tle oznaczenia zostaną wypisane zieloną barwą .

Podmiot uprawniony do utrzymania profesjonalnych tablic rejestracyjnych odpowiedni wniosek złoży w starostwie lub urzędzie miejskim. Pierwszą stronę takiego dowodu wypełni urzędnik, wpisując dane posiadacza dowodu. Drugą stronę uzupełnia przedsiębiorca czy ośrodek, który wystąpił o profesjonalny dowód przed rozpoczęciem jazdy próbnej. Chodzi tu o dane takie jak markę i model pojazdu, numer VIN czy pojemność i moc silnika.

Co ważne, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, profesjonalny dowód jest ważny tylko przez określony czas od daty uzupełnienia go przez posiadacza. Jest to 30 dni w przypadku firm zajmujących się sprzedażą lub produkcją samochodów oraz 6 miesięcy w przypadku ośrodków badawczych.