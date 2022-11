Miejsce, które musi odwiedzić każdy motocyklista. Fani samochodów mogą zazdrościć

EICMA to jednak dużo więcej niż stoiska najbardziej znanych producentów motocykli. W Mediolanie dało się odczuć to, jak mocni w świecie jednośladów są Chińczycy. Liczba marek z tego azjatyckiego kraju robi wrażenie. Choć może to nie do końca poprawne stwierdzenie, bo często są to też marki europejskie, które Chińczycy (ale też firmy z Indii) przejęli i pod nimi sprzedają swoje produkty dostosowane nieco pod europejskie gusta.