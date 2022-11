Legendarna nazwa wraca. Oto nowa Honda XL750 Transalp

Honda XL750 Transalp to mniejszy kuzyn modelu Africa Twin, który zarazem ma być bardziej uniwersalny od większego brata. Nie jest tak terenowy, na co przecież wskazuje sama nazwa – alpejskie górskie drogi to nie afrykańskie sawanny – jednak Transalp też nie boi się zjechać z asfaltu. Przednie zawieszenie może pochwalić się skokiem wynoszącym 200 mm, a tylne 190 mm (w obu przypadkach z regulacją napięcia wstępnego). Do tego prześwit wynosi całkiem solidne 210 mm. Nowy Transalp jest stosunkowo lekki, gdyż waży 208 kg.