Honda CMX1100 Rebel debiutuje w nowym wydaniu. Sprawdzi się podczas wojaży

Do napędu wykorzystano duży, 1,1-litrowy, dwucylindrowy silnik generujący 87 KM mocy i 98 Nm maksymalnego momentu obrotowego - ten sam co w standardowym CMX1100 Rebel. Wersja T technicznie nie różni się bowiem od pierwowzoru. Dzięki kufrom i półowiewce jest za to bardziej praktyczna. Zapewne będzie też droższa, choć o tym przekonamy się dopiero za jakiś czas.