Mają przyciągać oko. Honda przygotowała nowe kolory dla Gold Wingów i Rebeli

Honda CMX500 Rebel to mały cruiser na prawo jazdy kategorii A2 oferowany od 2017 r. Napędzana jest silnikiem o pojemności 471 cm3, mocy 46 KM i momencie obrotowym 43,3 Nm. Jest to najpopularniejszy model w tej klasie w Europie. Do tej pory dostępny był z lakierami: szarym, czarnym i matowym niebieskim. Od 2022 r. do oferty dołączy też zielony (oliwkowy) o nazwie Pearl Organic Green.