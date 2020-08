Limitowana wersja Yamahy R1 to replika wyścigowej maszyny z MotoGP

Do sprzedaży trafia limitowana wersja Yamahy R1. Ten sportowy model będzie miał malowanie zaczerpnięte z wyścigowej maszyny zespołu Petronas Yamaha Sepang Racing Team startującego w MotoGP. Oprócz tego otrzyma zestaw sportowych dodatków jeszcze poprawiających osiągi tego motocykla oraz upodabniających go do wyścigowej maszyny.

Yamaha R1 Petronas Yamaha SRT (Materiały prasowe, Fot: Yamaha)