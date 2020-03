Yamaha wdraża nowe usługi w odpowiedzi na koronawirusa. Transport i dezynfekcja motocykla oraz zakup przez internet.

By sfinalizować transakcję, wybrany dealer dostarczy zamówiony pojazd pod wskazany adres. Dostawa do 30 km jest bezpłatna. Podobnie wygląda kwestia transportu sprzętu do serwisu na przegląd lub naprawę gwarancyjną. Co więcej, klienci mogą liczyć na darmową wysyłkę wszystkich zamówień o wartości powyżej 50 zł w kategorii części zamiennych, akcesoriów, czy gadżetów.