Kymco Agility 50 – cena, informacje, dane techniczne

Kymco to firma, która przede wszystkim kojarzy się ze skuterami z silnikami 50 i 125 cm3 . Z jednej strony to już dość uznana marka, a z drugiej często tańsza od japońskiej czy europejskiej konkurencji. Podstawowym modelem w jej ofercie jest skuter Kymco Agility 50.

Wymiary Kymco Agility 50 to 1830 mm długości, 690 mm szerokości i 1130 mm wysokości. Pod siedziskiem ma on schowek, w którym zmieści się kask. Niewielki silnik i moc oznaczają, że skuter ten klasyfikowany jest jako motorower, a zatem wpisuje się w kategorię prawa jazdy AM. Można ją uzyskać już po ukończeniu 14 lat. Jest to kategoria, którą uzyskuje się też "gratis" z jakąkolwiek inną. Co więcej, osoby, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 r., mogą jeździć takimi jednośladami jak Kymco Agility 50 bez żadnego prawa jazdy.