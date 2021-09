KTM 450 SMR ma nową wersję. Austriackie supermoto po kilku poprawkach

Dopiero co Husqvarna pokazała nową wersję supermoto FS 450, teraz przyszedł czas na bliźniaka spod znaku KTM-a, czyli model 450 SMR. Jako że szwedzka marka należy do austriackiej, to nie jest tajemnicą, że obie mają w ofercie bardzo podobne (a nawet niemal identyczne) jednoślady. Tak jest i w tym przypadku.