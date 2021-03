Kolejny przeciek z Benelli. Oto nowa wersja modelu TNT 600

Przede wszystkim ma on spełniać nową chińską normę, która jest zbliżona do Euro 5, a co za tym idzie, bardzo prawdopodobne, że i do niej będzie dostosowany. Jednak plotki mówią, że przy tym czterocylindrowiec zyska sporo mocy. Do tej pory oferował 68 KM, a teraz może to być ok. 80 KM.