Kolejna wersja specjalna austriackiego enduro. Oto KTM 350 EXC-F Factory Edition

Silnik to jednocylindrowa, czterosuwowa konstrukcja o pojemności 349,7 cm3. Waży on 28 kg, co oznacza, że jest niemal tak lekki jak 250 cm3. Motor współpracuje z 6-biegową przekładnią. Mimo zastosowania lżejszego zawieszenia, dodatkowe elementy spowodowały wzrost masy o 0,5 kg, ale i tak KTM 350 EXC-F Factory Edition waży tylko 104,3 kg.