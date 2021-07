Kolejna afera Nortona. Wymontowywali części z maszyn oddanych do serwisu

Jeśli ktoś myślał, że to koniec afer i problemów dla klientów brytyjskiego Nortona, to się mylił. Właśnie poinformowano o kolejnym zamieszaniu. Okazało się, że z motocykli oddanych na gwarancyjną naprawę wymontowywano części i wkładano je do nowych egzemplarzy, które trafiały do sprzedaży.