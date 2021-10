Kawasaki zdradza szczegóły dotyczące hybrydowego motocykla. Dwa cylindry i silnik elektryczny

Rodzi to też pytanie o to, jaki silnik spalinowy będzie częścią hybrydy Kawasaki. Wiele wskazuje, że właśnie będzie to dwucylindrowa jednostka o pojemności 399 cm3, ale możliwe, że z powodu potrzeby zamontowania większej liczby komponentów będzie to mniejszy silnik z modelu Ninja 250. Z niedawnego patentu wiadomo też, że całość opiera się o 48-woltową instalację elektryczną.