Kawasaki wraca z dużo tańszą, podstawową wersją modelu Versys 1000. Zachęca ceną

Podstawowe Kawasaki Versys 1000 będzie sporo tańsze. Polskie ceny nie zostały jeszcze podane, ale w Niemczech kosztuje on 11 995 euro w porównaniu do 14 695 euro za odmianę S i 16 695 euro za wersję SE. Oznacza to, że model podstawowy jest o 2700 euro (ponad 12 300 zł) tańszy od S i aż o 4700 euro (blisko 21 500 zł) tańszy od SE. W Polsce Kawasaki Versys 1000 powinien kosztować około 60 tys. zł lub nawet nieco poniżej tej kwoty.