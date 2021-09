Kawasaki serwuje swoje "125" w nowych barwach. Ninja 125 i Z125 na 2022 r.

Technicznie są to bliźniacze modele napędzane jednocylindrowym silnikiem o pojemności 125 cm3, który generuje maksymalną dla kategorii A1 moc 11 kW, czyli 15 KM, osiąganą przy 10 000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy to 11,7 Nm przy 7700 obr./min. Oba modele wyposażone są też w to samo zawieszenie z widelcem 37 mm z przodu oraz w cyfrowe zegary.