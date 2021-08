Jonathan Rea odebrał swój pierwszy motocykl. Wybór zaskakuje

Jonathan Rea to sześciokrotny mistrz WorldSBK, który do niedawna nie miał prawa jazdy na motocykl. Słynny zawodnik wreszcie to zmienił i pojawiło się pytanie – jaki motocykl wybierze do jazdy po publicznych drogach? Jeśli spodziewaliście się sportowej maszyny, to czeka was niespodzianka.