Jonathan Rea, 6-krotny mistrz WSBK, wreszcie może jeździć po publicznych drogach

Choć trudno w to uwierzyć, to 34-letni Jonathan Rea nie miał prawa jazdy kategorii A. Prawdopodobnie był najbardziej znanym motocyklistą na świecie bez uprawnień do jazdy po drogach publicznych. Jakiś czas temu nawet chciał to zmienić, ale oblał teorię. Teraz wreszcie postanowił zabrać się za to na poważnie i przy okazji nagrywał swoją drogę do uzyskania dokumentu, a następnie publikował na serwisie YouTube.