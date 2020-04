Jeep Cherokee 2.0 MJD 170 KM, 2014 – test AutoCentrum.pl #149

Witam serdecznie Nie Który market żyją własnym życiem takie jak jeepy auta terenowego jak aspiryna która wydaje się być się ogólnym lekiem na ból głowy czy też Adidas który kojarzy się ze wszystkimi sportowymi butami i to nagle pojawia się od odmiana Jeep Cherokee który już nie jest takim dzikim samochodem terenowym tylko luksusowym suvem to ja tak jakby pojawiły się nie wiem szpilki Adidas albo aspiryna jako test ciążowy dzisiejszym też nie sprawdzimy ile jest Jeepa w zipie i czy taka zmiana to jest dopasowanie się pod klientów fanaberia marki Zapraszam na testy Chińczyk ścieg brzydota żart zrobiony w Photoshopie to są tylko niektóre komentarze które widziałem w internecie kiedy zdjęcia nowego Jeepa Cherokee ujrzały światło dzienne Ja tam nie myśleć Nie wiedziałem co o tym myśleć doszliście były też pozytywne komentarze ale wszystkie komentarze należałoby ująć jako komentarze ludzi zaszokowany nowym wyglądem ZIP a co tu dużo mówić skutecznie przyciąga uwagę kompletną zmiana wizerunku w końcu mariaż z Fiatem jak wyszedł im właśnie w ten sposób bo wynieśli nie ludzie trochę świeżych pomysłów do działu projektowego d-pad przede wszystkim zwracamy uwagę oczywiście na światło nie ma tu tradycyjnych klosze tylko mamy takie trzy poziomy świateł na górze są wąskie świat jazdy dziennej i tutaj są zintegrowane również kierunkowskazy niżej Mamy jeszcze jedno tropoje trapezoidalne światła i jeszcze niżej okrągłe przeciwmgłowe wygląda to wszystko dosyć futurystycznie oczy nie jest to samochód zupełnie oderwane od tradycyjny dlatego że mamy to tradycyjnych prawda 7 w odpowiednich pionowych kratek które nawiązują oczywiście do Jeepa i jeszcze mały dron który nie jest widoczny z daleka a mianowicie to na szybie widzimy małego Jeepa Willisa myjnia Boczna to kolejne zaskoczenie bo nie mamy to już nawiązania nawet do Jeepa Cherokee widzimy to coś w rodzaju Mazdy CX5 może innych popularnych crossover W każdym razie znów mamy zupełnie nowe podejście do tego modelu Zwróć uwagę na pola do tego że nie są już kwadratowe są trapezoidalne prawie kwadratowe z tyłu mam ładne narysowane światła które Nachodzą na szybę niżej jeszcze jeden komplet świateł i podwójne końcówki układ jednym słowem której strony nie wybaczymy na ten samochód wszędzie w coś się dzieje jeśli ktoś się na patrzył na niemieckie konstrukcje które są bardzo uporządkowane i takie konserwatywne z wyglądu to są pewne patrząc na nowego Jeepa Cherokee dostanie zawroty głowy podnosimy maskę właściwie to maskę podnosi się sama i widzimy kolejne śniadanie dla kolejnej kuny jeśli chodzi o silnik i to ma do dyspozycji 2 diesle jedna benzyna diesel to na pewno jest 120 buty że dwójka które może mieć albo 140 albo 170 koni mechanicznych jeśli ktoś jest zainteresowany benzyną to dostanie więcej mocy V6 o pojemności 3,0 litra dostanie aż 272 konie mechaniczne naszej wersję też niczego nie brakuje bo 170 koni przy 4 tysiącach obrotów na minutę i 305 metrów dostępnych Bardzo nisko bo od 1500 obrotów na minutę dają radę naprawdę ten samochód przyspiesza do setki w niewiele ponad 10 sekund będzie z maksymalną prędkością 192 km na godzinę cztery koła za pośrednictwem uwagę 9 biegowej w automatycznej skrzyni biegów przypomnę w poprzedniej generacji Jeep Cherokee miał automat 4 biegowy teraz 9 biegowy jeśli chodzi o spalanie to powinno być w okolicach 7 litrów w trasie w okolicach 5 litrów od razu powiem że jest lepiej to znaczy pali mniej ale to obejrzeć w osobnym pilnie podobnie jak testy przyspieszę Jeśli chodzi o pojemność baku to miesiąc 60 A co tak naprawdę oszczędnej jeździe w trasie pozwoli nam przyjechać znacznie ponad 1000 km bez tankowania Posłuchajcie teraz brzmi silnika muszę powiedzieć że jestem pod wrażeniem dla także pozwala wkręcić nawet silnik Diesla do pięciu nawet tysięcy obrotów nie stanowi to dla niego najmniejszego kłopotu a Teraz posłuchajcie jak to brzmi w środku Moim zdaniem trasa dwumetrowca i od razu powiem że 2 będzie się czuł we wnętrzu Jeepa Cherokee dobrze jeśli będzie miał odpowiednią fryzurę Bo jeśli będzie miał włosy postawione tak jak ja dzisiaj to niestety będzie szalał włosami podsufitce tutaj nie ma mowy o poszukiwaniu przestrzeni nad głową dlatego że jestem tutaj w misce umieszczony dokładnie na wcisk jak ty nie da się tutaj obniżyć fotel a potem są prostu tak dużo obszerne komfortowe wygody naprawdę na długą trasę Ideal zrobić Może przez to zajmują trochę dużo miejsca również na wysokość regulujemy fotel elektryczny Oczywiście przód tył góra dół to mamy dwóch płaszczyznach m na regulację jasności lędźwiowego również dwóch płaszczyznach regulujemy kierownice kierownice Jesteś wielka gruba taka solidna ale zwróć uwagę że o ile górę dół regulujemy w miarę łatwo chcesz mnie Wielkiej Nocy w zakresie od siebie do siebie regulujemy w przełożeniu ogromnej siły to naprawdę stawia opór nie wiem coś tam się dzieje pod spodem ale wymaga to naprawdę pociągnięcia z całej siły No i zasadzie to już tyle z przodu teraz przejdźmy do tyłu i zobaczymy ile miejsca zostało za mną nie wygląda to na pierwszy rzut oka źle Szczególnie że jej samochód przecież nie jest ale w praktyce tym zajmuje miejsce są ze sobą wszystko zależy ustawienie nóg bo jeszcze gości usiądę Tak standardowo to niestety moje kolana tutaj lądują w fotelu przede mną Jeśli ustawia nogi tak bardziej do przodu to wtedy kolana gdzieś tutaj się znajdą w odpowiednią wgłębieniu w hotelu i można powiedzieć że na długość test na wcisk ale jednak zaliczony natomiast na wysokość No ja się tutaj nie mieszczę to znaczy moja głowa W tej chwili ląduje dokładnie w oknie dachowym więc trudno uznać to za tester zaliczonych SP wysokość troszkę więcej miejsca właściwie to nieco niżej osadzoną kanapę i teraz przyszedł się do prawej pokażę co jeszcze znajdziemy nie z tyłu Znajdziemy tutaj tunel środkowy nie jakieś wielkie ale jednak tutaj nawiewy dla osób siedzących z tyłu ale tutaj całkiem ciekawe rozwiązania mianowicie wyjście 230 voltów Agents można ładować nie wiem laptopa mamy to też bardzo duży miękki komfortowy podłokietnik dwa miejsca na kubeczki również możliwość regulacji ustawienia kanapy Zwróć uwagę że kanato można przesunąć 15 cm do przodu do tyłu Teraz akurat miejsce jest taka odsunięty maksymalnie i więc to co pokazałem to było w opcji najwięcej miejsca w środku najmniej w bagażniku w bagażniku takiemu przesunięcie możemy uzyskać dodatkowych 20 litrów mnie przestrzeń No i na główną mamy jeszcze światełka dla osób siedzących z tyłu jeszcze jeśli chodzi o o praktycznym tutaj kieszeń za fotelem kierowcy co ciekawe za fotelem pasażera tej kieszeni już zabrakło i jeszcze kieszenie w drzwiach dosyć prostu pojemne i wystarczająco do tego butelka teraz przejdźmy do bagażnika a w bagażniku będzie sporo do opowiadanie jak widać się klapa bagażnika podnosi się automatycznie i wita nas roleta ale ta która ma taką dosyć końcówka kratek zasłania zawartość bagażnika i od razu powiem że trochę przeszkadza znaczy od razu zacznijmy może od tego że Karola tak mnie blokuje się tutaj takim staromodny zaczepem trzeba tracić Trzeba kupić i dokładnie poprowadzić właśnie no tak się kupiłem za pierwszym razem trafiłem to mogło być rozwiązane troszkę bo bardziej komfortowy sposób No i teraz z tą roletę i co ta końcówka tutaj v7d I generalnie zasłania pół bagażnika możemy ją podnieść do góry Sandra zdążyłem się że niestety składała ale Załóżmy że nie spadnie No i mamy kolejne dwa elementy które tutaj dają to są takie roletki małe które sprawiają że kiedy przesuniemy tylną do przodu to wtedy możemy osłonić zawartość bagażnika tymi właśnie małymi roladkami zaczepiają tutaj podstawy zagłówku pomysł jest i zapewne tylko że kiedyś tego akurat nie korzystamy No to trzeba przyznać że jest to troszkę dziwny widok jeśli chodzi o wyposażenie bagażnika To jest całkiem dobrze bo mamy to haczyki porysowane po dwa po lewej stronie tutaj jeszcze 2 ale mamy to jeszcze taką ramkę którą możemy Zresztą wymontować i to zrobimy pinoterra powiesić jeszcze kilka różnych e tory zwrócił uwagę że mamy to Willisa możemy oczywiście to przesuwać odpowiednio więc możemy naprawdę tutaj konfigurować wnętrz Jak mam się podoba albo w ogóle z tego zrezygnować ale mamy też Jaki dać wyjście tutaj na dole 12 voltów mamy też jeszcze parę takich mniej standardowych zaczepów też miejsce na zdjęcie i siateczki i mamy też taką mate którą możemy odrzucić udać brudną stroną do góry albo przez tą stroną do góry możliwości są naprawdę przeróżne najciekawszym elementem wyposażenia jest jednak to że znalazły się miejsce na pełnowymiarowe w piątek koło zapasowe więc to jest oczywiście plus Zresztą wcale nie dziwię przed czasem zjeżdżają i zostań tu mamy jeszcze tutaj takie dodatkowe przedłużenie podłogi bagażnika któremu pomaga kiedy złożymy oparcia tylnej kanapy a więc odsuwamy kanapę do przodu zaczepiamy roletki do postaw zagłówku rozwijamy roletę i mamy 591 litrów pojemności dzięki temu że przestanę do przodu tylko że Popatrzcie Co się dzieje z tyłu raz może to pojadę odbiorę mamy to z tyłu dziurę i tą dziurę która w żaden sposób nie jest niczym zamaskowana więc nie bardzo żeby to szybciej w mamy to takie przedłużenie podłogi Ale to przedłużenie podłogi tak naprawdę sprawdza się dopiero wtedy kiedy złożymy oparcia tylnej kanapy więc to w zasadzie sprawia że możemy nie przesyłać wcale tej tylnej kanapy bo i tak nic nie zyskujemy chyba tylko na długość się coś przywozimy o to jakaś dłuższa walizka który się w sumie nieco głębiej ale w tej przestrzeni raczej w żaden sposób nie wykorzystam a teraz próbuje oparcia tylnej kanapy i to niestety trzeba będzie pojechać jeszcze atak prac przesunąć z powrotem I teraz wracamy oczywiście rolę to jak widać przeszkadza przy każdej okazji rozkładamy przedłużenie podłogi i mamy 1267 l pojemności oczywiście po tym jak złożę również oparcie kanapy po prawej stronie robi się naprawdę całkiem powiem nie całkiem przyjemnie No cóż tylko że trochę jest walki z tymi różnymi drobiazgami Szczerze powiedziawszy myślałam że będzie nieco bardziej komfortowo to wszystko rozwiązane jeszcze może nawet pokazać taki element w to prawdopodobnie możemy awaryjnie otworzyć wlew paliwa Jeśli coś pójdzie nie tak z systemem informatycznym No i jeszcze warto wspomnieć że jeśli chcemy zamknąć klapę to to jest przycisk podobnie chyba jak Zyty Grand Cherokee gdzie z normalnie szukamy przecież tego przycisku to na klapie ale nigdy go nie ma bo jest chora jakoś tworzy z przodu i z tyłu jest identyczna są tak samo miękkie i przyjemne w dotyku a więc na pasażerach z tyłu nikt tu nie oszczędza wnętrze nowego Jeepa Cherokee jest zaskakujące to że mnie tak bardzo zaskakujące i jak on wygląda z zewnątrz ale z całą pewnością krok w porównaniu do poprzedniej generacji krok do przodu oczywiście jest ogromny No to jesteś i będziemy porównywać to co widzimy tutaj z konkurencją to wydaje mi się że w tym momencie dogonił Raczej jej nie prześcignął tutaj jest wszystko dosyć tak w sposob stonowany sposób zrobione mamy dobrane całkiem przyjemny materiały miękkie w dotyku wszystko jest świetnie spasowane te materiały tutaj niżej już tą farbę ale też mają bardzo ciekawą fajną fakturę tutaj też są takie matowe plastiki wszystkie tutaj pokrętła działają z oporem jeźdźcy moim zdaniem bardzo dobrze solidne tutaj są solidne drążek tutaj do ustawienia wyboru biegów z moim zdaniem wszystko jest zrobione naprawdę bardzo solidny sposób właściwy szkolne skórzane które są wygodne na dłuższą trasę jak i mają odpowiednie boczne podparcie więc gdzieś tam w ostrzejszej zakrętach trzymają nas również na bok Szukając śladów tradycji w nowym szerokiej znajdziemy zaledwie parę śladów na kierownicy widzimy że Jeep produkuje samochody do 41 roku to na przedniej szyby idziemy małego z paulista to co nas najbardziej interesuje to jest to pokrętło pokrętło o nazwie Select Rain czy coś to przypominam i pokrętła ze znacznie droższych jakim jest Land rovery I tu mamy do wyboru albo tryb automatyczny albo tryb śnieg albo tryb sportowy albo też błoto i piasek pokrętło zmienia tryb działania i nie tylko koła ale to jeszcze różnych innych systemów tych trochę tych systemów jest podobna kilkanaście więc to przypuszczam że również skrzynia biegów również układ kierowniczy jak również silnik będą działały według innego aby pomóc nam pokonać nasze tutaj napotkane na drodze przeszkody od strony praktycznej nie zabraknie nam tutaj różnych schowku w słoneczku i ciekawych rozwiązań a Zacznijmy od takich klasyczny schowku przed pasażerem mamy bardzo głęboki chociaż dosyć się wąskie w schowek tutaj przed kierowcą znajdzie się jeden mały Słoneczna głęboki 1 nieco płytszy mamy też Wyjdź wyjście na kartę SD wyjście 12 voltów mamy dwa miejsca na kubeczki Mamy tutaj taki jakiś schowek Powiedzmy że na jakiś długo piec i pod podłokietnikiem znajdziemy coś fajnego a mianowicie Pamiętaj podwójny schowek i Na pierwszym z nich to na pierwszym poziomie znajdzie się miejsce na telefon komórkowy to nie jest tylko kwestia tego że telefon to leży i nie lata tylko jest to miejsce do bezprzewodowego indukcyjnego ładowanie telefonu Oczywiście telefon musi być do tego doładowania przystosowanym ale jeśli mamy no to nie musimy mu się ze sobą kawy byśmy nawet nie mieli to piętro niżej znajdziemy oprócz twej napędu CD czy w wojennego całkiem schowka dodatkowe wyjście 12 V Jaki wyjście USB którym możemy dodatkowo ładować nasz telefon tutaj od strony ładowania telefonu przy dostępu do prądu naprawdę jest wszystko dobrze przemyślane No mamy też schowki tutaj po lewej stronie innego od kierowcy klasyczny schowek czy też schowek na drzwiach który jest bardzo pojemny i podzielono na dwie części w jest przewidziane też miejsce na butelkę No i ostatnio Może schowek schowek tutaj na górze konsoli środkowej Gdzie jest też jakieś miejsce na odłożenie parówki drobiowe zastosowany plastiki na drzwiach są miękkie i przyjemne w dotyku podłokietniki po lewej stronie jest to mógłbyś bardziej miękkie i twarde też nie jest poprawny to nie jest jeszcze bardziej komfortowy więc to długą trasę będzie w sam raz a teraz uwaga szarpiemy za uchwyt zarówno to wszystko się odkształca to dosyć wyraźnie ale też gdzieś tam jest takie funkcje plastiki ocierają się o siebie i dotyczy wyraźnie niestety skrzydeł Zwróć uwagę na to jakie dokonały w ostatniej generacji szeroki dlatego że na poczcie choćby na ekrany na system multimedialny jakie obcy on teraz oferuje banku zarządzanie radiem bardzo takie proste bardzo intuicyjne Media różne możliwości podłączenia odsłuchiwanie muzyki z różnych źródeł sterowanie tutaj fotelami Proszę bardzo do wyboru do koloru podgrzewanie wentylację mamy w tej klimatyzację włączymy klimatyzacja podaj wszystkie możliwości nawigacja telefon ustawienia to na środku Mamy również ekran między zegarami który jest duży czytelny i bardzo ładnie zaprojektowany średnie aktualną prędkość A możemy przenieść niżej do kolejnych informacje o samochodzie i tak przykładowo widzimy to informacje o pojeździe czyli ciśnienie w oponach temperatury chłodziwa tak to nie nazwali temperatura napędu temperatura oleju generalnie chodzi o różnego rodzaju tłumaczenia różnych tekstów No to autonomia prawda autonomia to oznacza obrotu zasięg na baku akurat to znaczy że to jest autonomię jak widać też że podczas tłumaczenie niektóre teksty wyszły zbyt zbyt długie teksty niestety najeżdżają jeden na drugi jak to widać od momentu resetowania trwałość oleju to jest jedno na drugim i to jest kwestia Oczywiście tylko estetykę dlatego że od strony funkcjonalnej absolutnie to nie przeszkadza kolejne obce to asystent kierowcy to jest akurat akurat aktywny asystent pasa ruchu który tutaj ze skręca delikatnie kierownicą Jeśli na jedziemy na pasach ruchu zaczyna na linie rozdzielająca pasa ruchu niżej zużycie paliwa co również widać że delikatnie najeżdżają te napisy na siebie i znów widać tutaj akurat autonomia prawda użyte dziwne słowo info o podróży mamy system start-stop audio zapis z komunikatu w terenie ekranu że nie prędkości więc naprawdę możliwości jest dużo w nowej generacji gdzie Kaczorek już niewiele zostało z tego starego Jeepa Cherokee których służą głównie do taplanie się w błocie jeszcze kilka przykładów na to jakie elektroniczne pojawiły w nowej generacji Jeepa Cherokee to mamy mamy aktywny tempomat przy czym po raz pierwszy widzę takie rozwiązanie że aktywny tempomat nie oznacza że musimy jechać na tempomacie z użyciem właśnie jak ten to możemy przełączyć tryb zwykły tempomat i kontrolować w pełni prędkość albo aktywny tempomat i wtedy mamy możliwość definiowanie odstępu pomiędzy samochodem naszym autem który jedzie przed nami więc mamy to trochę już przydatne elektroniki oprócz tego samochód potrafi sam zaparkować oprócz tego samochód potrafi ostrzegać nas o niebezpiecznej odległości od auta jadącego przed nami Oczywiście tutaj asystent pasa ruchu aktywny asystent pasa ruchu a więc od strony elektroniki w nowy Jeep Cherokee jak powiedziałem naprawdę jest bardzo zapracowany samochodem teraz pracuje lotności słupek A jest dosyć szerokie ale znajdują się dość daleko od oczu kierowcy więcej nie przeszkadza Tak bardzo zewnętrzne lusterka są wielkie górna krawędź przedniej szyby jest dość wysoko wewnętrzne lusterko mogą być odrobinę wyżej a być może jest dobrze zawieszone tylko po prostu kierowcę siedzi Zbyt wysoko bo tutaj z mojego punktu widzenia wewnętrznym szerokość delikatnie przeszkadza przeszkadza po prawej stronie mamy podstawy bardzo gruby więc to też jest trochę nie utrudniony obserwowanie parkingu nie ze słupkiem c i d mamy jeszcze jedną szybkę chociaż nie dwie lala też jakoś tam pomaga słupek daya chwilę ci jest dosyć obszerny natomiast tylna szyba jest ustawiona dość pionowo więc będzie pomagać przy parkowanie Gdyby tak zabrakło to zawsze po włączeniu wstecznego widzimy w tej na dużym ekranie obraz z kamery cofania ta kamera cofania może nie jest to zbyt pokaźne jakieś jak coś ci ale w zupełności wystarczy się odnaleźć na parkingu kiedy wracamy tutaj kierownicą to widzimy że zmieniają się linie pokazujące dokąd będzie zmierzał nasz samochód mnożenie zjazd jeepem Cherokee zależą od punktu widzenia i się weźmiemy z jako punkt wyjście poprzedniego czy to okazuje się że postęp jest ogromny poprzednia generacja jeździła po dziurach i po leśnych dróg tak tak jak po autostradzie praktycznie ignorowała te wszystkie dziury nie i udawała że ich nie ma natomiast w drugą stronę to niestety również tak samo działało czyli po autostradzie niestety jeździło jak po dziurach bo nie nadawała się za bardzo No do jazdy po takich szybkich drogach w nowej generacji mamy już naprawdę olbrzymi postęp i samochód nadaje się zarówno do jazdy poza miastem jaki pojechać do jazdy po mieście to równo do jazdy po asfalcie ja do jazdy poza asfaltem równie dobrze sobie radzi to tyle tytułem wstępu A teraz po kolei silnik 170 koni w zupełności wystarczą na ten samochód nie wiem po co ktoś chciałby mieć więcej bo ty masz już następna jednostka to jest V6 która będzie paliwa znacznie więcej te 350 niutonometrów to jest też ciekawa wartość ale najciekawsze jest to że jest dostępna już od 1500 I to jest fajne szczególnie w zestawieniu z tą automatyczną skrzynią biegów o której jeszcze za chwilę coś powiem ale i teraz jadę na przykład 50 na 5 biegu mam 1400 obrotów na ci jeszcze mocniej jeszcze mocniej jeszcze mocniej i i nie było żadnej redukcji skrzynia biegów głupa że silnik wyciągnie z tych obrotów i Przyspieszy odpowiednie ten samochód Muszę naprawdę aby nastąpiło lodówce to zaufanie do silnika Bardzo mi się w tym samochodzie podoba Dlatego że bardzo często w nowoczesne samochodach jest niestety tak że no i mniejsze dotknięcie jakieś błędy pedału gazu kończy się najpierw redukcja więc ja chcę żeby auto jechało szybciej A ja dostaję zamiast zwiększenia ciągu dostaje przerwę no bo właśnie skrzynia zajmuje się produkowaniem i potem wstał Ale nie można tego zrobić łagodnie spokojnie no szerokie jaką okazuje się że można no i teraz skrzynie biegów w skrzyni biegów ma 9 przyłożeń to oczywiście znaczków więcej niż 4 poprzedniej generacji odżywkę z tego bar to pomaga nam jeździć oszczędnie jeździć cicho w długiej trasie na 90 na godzinę jedziemy zależy na 8:00 biegu bo dziewiątka jest jeszcze nie potrzebna więc jest naprawdę samochód wtedy pani naprawdę symboliczne ilości dużo poniżej 5 litrów na 100 km jest dużo lepiej niż nawet sam grzyb zapowiada rewelacja Jest tylko jeden problem z tobą skrzynią biegów między dwójką i trójką szarpnie pozostałe biegi jakby nie istniały chodzą zupełnie przezroczystej aksamitnie jak tam chcecie to Nazwijcie zupełnie nie angażując kierowcy dwójkę i trójkę musisz zacząć Popatrzcie sami to jestem w stanie to pokazać ale potwierdzę staje w miejscu dodaje gazu spokojnie bardzo spokojnie dodaje gazu jedynka dwójka kompletnie nie skończyłem już to widać No pewnie nie widać nie musiał chyba szklankę z wodą postawić żeby to pokazać możemy to zrobić nie to szybciej agresywnie Ściskam was mocno i przeszło przez zawsze jest zamknięcie Szymon zmienia biegi nie gdzieś przy okazji w okolicach Dwóch i pół czy czterech zawsze między dwójkę i trójkąt szarpie jeszcze jedną uwagę do tej ona jest chyba zbyt mądra dlatego że kiedy ja chcę ustawić konkretny bieg tutaj przestawiam go w tryb manualny redukuje powiedzmy na albo ustawiono w czwórkę To jest mój produkujemy popychając biegnie do przodu co mają czwórkę Wciskam gaz produkuje pozostałe tam czwórka wciąż widać czwórkę Ale on tutaj już dedykował na 2 więc kiedy chciał zrobić pomiar jak to jedzie na czwartym biegu z od 60 do 100 to nie nic z tego nie wyszło bo samochód robi kompletnie co chcę skrzynia biegów ustawia takie jakie chce bo uważa że ona jest mądrzejsza idziemy dalej zawieszenie bardzo udane Odpowiedz odpowiednie i na dziury Generalnie bardzo komfortowe na pewno każdemu się spodoba to jedyne co na dziurach może wyjść to jest to że choć się samo nadwozie Jak skutecznie o różnym takim siłą które skręcają do nadwozie i na przykład jak mamy wykrzycz to możemy spokojnie otworzyć drzwi Zamknąć drzwi a on się nigdzie tutaj nie przemieszczają wszystko jest na swoim miejscu więc na dworze ale te siły działają Niestety na dach panoramiczny wielki szklany który niestety zaczyna delikatnie skrzypieć kiedy przyjeżdżamy przez drobne nierówności to czuć kiedy na przykład najeżdża my na krawężnik bo wtedy te siły zaczynają na na ten na nadwozie działać i wtedy słyszymy ten dach to teraz pokazać najeżdżam na na niewielki krawężnik tutaj na stację paliw słychać I teraz zjeżdżam słychać I wstał i w drugą stronę taki drobiazg od strony układu kierowniczego zero uwag Jest dokładnie taki jak bym tego oczekiwał w tym tego typu samochodzie nie daje Ani za ma ani za dużo informacji jest prawie taki przyjemny opór ale też nie każe jakoś ciężko pracować przy pakowaniu generalnie samochód od strony jakości wprowadzenie pomijając tych drobnych napraw drobnych uwag do skrzyni biegów która który się wydaje że jest zbyt mądra i które mogłaby się nauczyć płynnie zmienić dwójkę trójkę to ciężko tutaj tym aucie do czego się przyczepić bo auto naprawdę zrobiło ogromny krok do przodu wyciszenie na postoju 47 i 2 teraz zwrotność Jeepa Cherokee przy rozstawie osi 2700 mm drip Nie chwali się socjalne w stanie nam się nie udało znaleźć średnicą zawracanie Więc pozostaje to sprawdzić na własną rękę No i jak widać jest No coś w okolicach chyba 11 i pół na pewno powyżej 10 ale testowany wczoraj Yaris miał podobno średnicy zawracanie więc chyba nie jest tak źle cennik Jeepa Cherokee w obecnej promocji zaczyna się od kwoty 132000 zł w tej cenie dostaniemy manualną skrzynię biegów i na tym na przednią oś 140 konnym silnikiem diesla Jeśli zostały mieć napęd na cztery koła to w wersji Active Drive 1 musimy dopłacić 14000 zł jeśli 100 m mieć jeszcze dodatkowo wyższa wyposażenie to dopłacimy kolejnych 17000 zł więc w sumie zapłacimy 163000 zł Możemy wydać jeszcze więcej bo wersja z silnikiem benzynowym to będzie kosztowała już 176000 zł ale nie jest ona najdroższa dlatego że jeszcze droższa jest 170 konna odmiana silnika diesla pod maską Która z automatyczną skrzynią biegów i napędem na cztery koła wersja Active Drive 2 kosztuje uwaga 184000 zł jeszcze kilka słów na temat napędu Jeep Cherokee oferującymi napędem na przednią oś ale jeśli zdecydujemy się na wersję z napędem na dwie osie to mogę do wyboru aż 3 wersję tego napędu jest nieaktywna F1 tak zwane jednobiegowa dla początku jest otwarty akty Black 2 która ma troszkę inny rozstaw osi trochę inny prześwit ale przede wszystkim jesteś nadal dwubiegowa z rozdziałem siły momentu obrotowego ale też właśnie z reduktor No i jest jeszcze Active Drive 2 wersję Lock która jest dostępna tylko w zestawieniu z modelem Jeep Cherokee trailhawk która jeszcze dodatkowo mechanizmu różnicowego tak więc w sumie mamy co wybierać ale Gdybyśmy chcieli przykładowo do tego naszego samochodu czyli 170 koni pod maską i napęd i automatyczna biegów kupić wersję aktywna F1 to zapłacimy 176000 zł Natomiast jeśli chcemy kupić wersję aktywować 2 to będzie to 8000 droższe to możemy 130 140 000 zł Może pójść w kierunku niemieckiej konkurencji kupić Audi Q5 które będzie miał 150 konny silnik Diesla pod maską będzie kosztowało mniej więcej te pieniądze ale będzie miał napęd tylko na przednią Możemy też pójść się w kierunku BMW X3 które będzie nieco droższe około 150 kilku tysięcy zł również 150 koni z silnika diesla i też napęd na przednią oś możemy pójść Hondy CRV która startuje to prawda poniżej 100000 ale w wersji z napędem na cztery koła i mocny W 150 konnym silnikiem diesla kosztuje około 134000 zł No i jeszcze jedna próba w Volvo XC60 które kosztuje około 136000 zł i ma 136 konny silnik Diesla pod maską na cztery koła No możemy pójść jeszcze tańsze alternatywy na przykład Nissan X Trail które kosztują 114000 zł i również ma napęd na cztery koła no i na koniec pasowałoby odpowiedź na ile zostało do Jeepa w gimpie oczywiście nie da się ukryć że Jeep Cherokee bardzo mocno się zmienił ale zaryzykuję stwierdzenie że wcale na tym nie stracił dlatego że jeśli ktoś oczekuje od takiego tego że on zjedzie z drogi wiedzie do rowu wiedzie do lasu i wróci na droga sportową bez problemu i bez szwanku to wciąż takiego Jeepa Cherokee może kupię wersja trailhawk z mocnym benzynowym silnikiem i zrobię wszystko czego jego dusza zapragnie natomiast Jeep w moim domu na tych zmianach dużo zyskał dlatego że dzięki temu że ma takie wygląd dzięki temu że mam zupełnie nowe podejście do wnętrza dzięki temu że zmieniło mi się cała filozofia i koncerty pozyska znacznie więcej klientów dlatego że dotychczas Jeep Cherokee z grupką fanatyków którzy cały dzień mogli spędzić w błocie bawiąc się z wyciągarka mi i przebijając się przez kolejne leśne dukty Natomiast absolute jako auto którym mógłbym pojechać na zakupy a w nowej generacji możemy wybrać kilka rodzajów napędów możemy wybrać wersję z napędem na przednią oś nowa wersja wyładniała nowe bardziej cywilizowane jednym słowem Jeepa w gimpie zostało tyle ile sobie do kupimy