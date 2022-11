Indian z nowościami na 2023 r. Ulepszony FTR i debiut Challengera Elite

Indian FTR to najbardziej nietypowy model w ofercie marki z USA. Amerykanie prezentują jedyne w swoim rodzaju podejście do tematu nakedów i przyszedł czas na odświeżenie tego motocykla. Oczywiście oznacza to nowe wersje kolorystyczne. Dodatkowo odmiana FTR S zmienia nazwę na FTR Sport i otrzymuje odpowiednie dla niej malowanie.