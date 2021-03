Idealne na trasę. Harley-Davidson ma zestawy ubrań do kompletu do modelu Pan America

Typowy ubiór osoby jeżdżącej klasycznym harleyem nijak ma się do potrzeb motocyklisty na maszynie typu adventure, który pokonuje pustynne bezdroża czy przejeżdża przez leśne strumienie. Nawet jeśli Pan America będzie częściej wykorzystywana na asfalcie lub szutrowych drogach nie takiej złej jakości, to jeansy, skórzana kamizelka i orzeszek na głowie tu nie pasują. Dlatego Harley-Davidson od dawna zapowiadał, że w jego ofercie znajdą się też ubrania przystosowane do wypraw na motocyklu typu adventure.