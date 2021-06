HP Corse przygotowało wydech dla Kawasaki Z900RS. To dodatek tylko na tor

Nowa opcja od HP Corse może zaskakiwać. W końcu Kawasaki Z900RS to motocykl, który raczej swoim wyglądem nie kojarzy się z torową jazdą. Jednak pamiętajmy, że bazuje on na nakedzie Z900. Oczywiście RS ma inną charakterystykę zawieszenia, a także silnika, który w modelu retro jest nieco słabszy. Jednak nawiązuje on przecież do Kawasaki Z1 z lat 70., który był maszyną startującą nawet w poważnych wyścigach.