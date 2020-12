Honda XL 125V Varadero - cena, dane techniczne, informacje

Motocykle o pojemności 125 cm3 kojarzą się z niedużymi maszynami przeznaczonymi do miejskiej jazdy. Ten opis jednak nie pasuje do Hondy XL 125V Varadero, która powstała z myślą o bardziej wymagających klientach. Mimo to ciągle spełnia wymagania kategorii A1 (a co za tym idzie, mogą nią jeździć osoby, które od przynajmniej trzech lat mają prawo jazdy kat. B).